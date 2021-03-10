В Сочи к началу летнего сезона достроят магистральный водовод длиной 1,5 км

В Хостинском районе Сочи завершаются работы по реконструкции магистрального водовода диаметром 800 мм. Длина обновленного участка составляет 1,5 км, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Водопроводная ветка свяжет насосную станцию «Дон» и резервуары с питьевой водой в районе Красного штурма, она призвана обеспечивать бесперебойное водоснабжение более 20 тыс. абонентов. Ремонт осложняется особенностями рельефа - часть водовода укладывается открытым способом на опорах по склонам гор, в ряде случаев вскрывается дорожное полотно и производится демонтаж старых бетонных конструкций.

Реконструкция призвана решить проблему частых прорывов водовода, изношенного на 90%, на участке от улицы Шоссейная до улицы Ручей Видный, а также увеличить объемы поставки воды в район активной жилой застройки, население которого растет. Также планируется решить вопрос водоснабжения и водоотведения проблемного ЖХ «Хоста-Сити», подключив комплекс к центральным коммунальным сетям. Все работы планируется завершить к началу курортного сезона 2021 года.

Ольга Логинова