В Ярославле застройщик выплатил обманутым дольщикам 2,4 млн рублей

В Ярославле застройщик за нарушение сроков сдачи жилья выплатил 12 дольщикам более 2,4 млн руб. неустойки, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. Застройщик занимался строительством жилья на улице Мануфактурная в Дзержинском районе.

В пресс-службе уточнили, что строительная организация сорвала указанные сроки сдачи жилья, поэтому 12 дольщиков обратились с исками в суд.

«Общая сумма задолженности перед собственниками квартир составляла более 2.4 млн руб. В связи с тем, что добровольно в установленный законом срок данные обязательства выполнены не были, а постоянные обещания не устраивали взыскателей, принудительным исполнением занялись судебные приставы»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что, узнав, что за должником числится два объекта недвижимости, приставами были составлены акты описи и ареста двух земельных участков.

По информации УФССП России по Ярославской области, в настоящее время все дольщики получили денежные компенсации, аресты с имущества организации-должника сняты. Кроме того, застройщик выплатил исполнительский сбор в размере 1,2 млн руб.

Дарья Сабаева