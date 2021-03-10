Алексей Логвиненко обвинил «Водоканал» в порче ростовских дорог

Во время совещания по вопросу благоустройства и выходу города из зимы, которое транслировалось онлайн, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко раскритиковал работу городского «Водоканала». По словам господина Логвиненко, работы, которые проводит компания, приводят к разрушению дорог в городе.

«Ликвидируете вы разрытия плохо. Все, что вы ликвидировали, проваливается через месяц. Особенно вызывает опасение то, что мы ремонтируем улицы, а через год вы их перерываете. Почему мы после вас должны нести такие убытки? Мы сейчас все эти убытки опять на вас выставим. Вы все перерыли, все испоганили, а деньги мы потратили»,— сказал господин Логвиненко. В свою очередь, генеральный директор АО «Ростовводоканал» Алексей Тейге ответил, что после аварийных мероприятий компания своевременно ремонтирует нижний слой дорожного покрытия. «Дальше мы укладываем асфальтобетонное покрытие. Но когда приходит весенний период, случаются провалы и деформации, которые „Водоканал“ устраняет»,— сказал он. Заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский отметил, что компания выполняет работы некачественно. Глава администрации города поручил департаменту ЖКХ тщательнее вести претензионную работу по факту ненадлежащего устранения провалов на дорогах.

Наталья Шинкарева