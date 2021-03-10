ЮгСтройИмпериал принял участие в крупном событии строительной отрасли России

Встреча крупнейших застройщиков страны и представителей отраслевых органов власти стала ключевым событием «Российской строительной недели-2021».

Пленарное заседание открылось обращением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина: «Президент России поставил перед строительной отраслью серьезную задачу – построить миллиард квадратных метров жилья. Мы сконцентрируем на этом все наши ресурсы и очень важно, чтобы вы, присутствующие на заседании, также внесли свои предложения – что нужно сделать, чтобы упростить работу отрасли, как можно улучшить отрасль».

Модераторами встречи стали Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец.

«Российская строительная неделя - крупнейшая площадка страны для проведения профессионального диалога, здесь часто зарождаются идеи, которые в итоге помогают реализовать масштабные проекты. Здесь мы с вами определяем какие ресурсы нам для этого необходимы. Желаю успешной работы», - обратился к собравшимся Ирек Энварович.

Председатель Правления «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов стал единственным представителем строительной отрасли юга России. В своем выступлении он поднял тему проблем, возникающих перед девелоперами при строительстве жилья в новых регионах, среди которых нехватка земельных участков, подходящих для строительства многоквартирных домов, а также сложный процесс получения разрешительной документации. «Наше предложение – создать единый региональный или муниципальный орган, который позволит минимизировать барьеры и позволит решать административные вопросы в упрощенном порядке. Это позволит решить сразу несколько вопросов: повысит качество жилья и ускорит темпы строительства. Отмечу, цель надежного застройщика – не просто построить. Но сделать так, чтобы города развивались».

В завершении выставки организаторы объявили итоги градостроительного конкурса новостроек "ТОП ЖК 2021". Первые позиции в номинации "Лучшие жилых комплексы новостроек в Краснодарском крае" заняли ЖК "ЮгСтройИмпериала": "Босфор" (г. Новороссийск), "Форт Адмирал" (г.Туапсе). Жилой квартал "Белые Росы" (ст. Динская) занял второе место в номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка в ЮФО, среднеэтажные дома".