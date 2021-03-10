В 2020 году количество ДТП с участием детей в Екатеринбурге сократилось на 16%

В Екатеринбурге за 2020 год произошло 118 ДТП с участием детей, говорится на официальном портале городской администрации. Это на 16% меньше, чем в предыдущем году. Количество человек, которые получили травмы в авариях сократилось на 12% до 113, один ребенок погиб.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2021 года в Екатеринбурге зафиксировали 20 ДТП с участием детей. В них 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2020 года в Свердловской области произошло 98 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей. Это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших в ДТП на 1 тыс. человек в области составило 93.

Михаил Мананников