Полмиллиона просмотров за уикенд: первые рейтинги сериала «По Колено»

На IVI уже доступны пять серий проекта, и, судя по рейтингам, зрители по достоинству оценили вдохновляющую историю. За первые выходные сериал собрал больше полумиллиона просмотров.

«По Колено» — первый в России и на постсоветском пространстве сериал о проблемах маленького человека. Рост главного героя Сани Грибова (Иван Филиппов) всего 135 см, но это не мешает ему покорять мегаполис и сердце любимой.

Руководитель направления IVI Originals Давид Кочаров отмечает, что онлайн-платформа делает ставку на собственное производство проектов. По мнению продюсера, новый сериал только подтверждает правильность выбранного курса: «Руководство IVI и телеканала СТС поверили в эту идею. Это смелый и, как показывает зрительская любовь, абсолютно оправданный шаг. Досматриваемость некоторых серий „По Колено” превысила 82%. Этот результат вдохновляет: достойный ответ всем скептикам, которые боятся пробовать новые форматы. А IVI Originals и дальше будет делать яркие проекты с необычными историями и героями».

Автор идеи, креативный продюсер Александр Вялых считает, что секрет зрительской любви кроется в универсальности тем, поднятых в сериале: «Каждый из нас любил и ощущал, что любовь далеко; думал, что добиться успеха невозможно. Но когда мы видим героя, который не сдается, нам становится чуть-чуть спокойнее».

Новые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре IVI с11 марта.

Производство: Carbon Production

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