Спальные районы поднимают ценник

Квартиры в спальных районах Москвы стали более перспективными объектами для инвестиций. Они будут дорожать быстрее, чем жилье в центре. Такой вывод делают специалисты компании Realiste. По их данным, в ближайшие 10 лет быстрее всего жилье будет дорожать в Марьино, Люблино и Медведково. Одна из основных причин — рост популярности дистанционной работы. Также некоторые районы оказались переоценены — больше всего это касается объектов возле метро «Таганская», «Измайловская», «Семеновская» и «Строгино». Тем не менее цены будут расти и там, но медленнее.

Главным драйвером для рынка останется господдержка — в той или иной форме она останется даже по окончании программы льготной ипотеки, уверен президент группы компаний RWAY Александр Крапин:

«Не все спальные районы будут расти в цене, в первую очередь это касается юго-запада, запада. Центр действительно переоценен, особенно в нынешней ситуации, когда шесть лет не растут доходы домохозяйств.

За счет притока обеспеченных агентов из регионов в Москву цены предложений медленно, но продолжают расти.

Но это не говорит о том, что увеличилась стоимость реальных сделок. В среднем по России разница между ценами предложений и ценами реальных сделок достигает 10-15%, в Москве меньше, где-то 5-7%. Власть не оставит без поддержки население, я думаю, что к выборам появятся какие-то программы, имеющие социальную направленность, например, льготную ипотеку для многодетных семей. Потеря строительной отрасли принесет значительные убытки сильным игрокам российского рынка, и они будут лоббировать принятие подобных решений».

Рост стоимости жилья на окраинах Москвы может быть простым искажением статистики, отмечает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Приведу пример: недавно стартовали продажи в жилом комплексе за Третьим транспортным кольцом, бывшая промзона и так далее. Там средняя цена за квадратный метр составляет 500 тыс. руб. Для сравнения: например, на 150 тыс. руб. дороже сейчас продаются квартиры в жилом комплексе недалеко от метро “Улица 1905 года” — эта локация намного лучше. На самом деле тенденция такая, что новые проекты вводятся по очень высоким ценам, часто необоснованным, что создает видимость того, что на окраинах показатели растут быстрее, чем в центре.

Если посмотреть на все графики повышения стоимости, то мы увидим, что она увеличивается в тех же пропорциях. Пока первые месяцы 2021 года показывают, что все-таки повышение есть, люди активно покупают квартиры, пользуются льготной ипотекой, пока она есть. Это все ведет цены вверх.

Мой личный прогноз — это где-то 6-8% по итогу 2021 года, несмотря на все возможные проблемы, связанные с отменой льготной ипотеки.

Если мы говорим про сдачу, надо понимать, что доходность будет в районе 4%, я не уверен, что это интересно для инвесторов. Если мы говорим про спекуляции, где проекты в большой степени уже очень дорогие, необходимо подробно изучать сами проекты, окружение, динамику цен. Если раньше инвестировать в недвижимость было сложно, то сейчас это стало очень сложно».

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Как отмечали в Центробанке, росту цен на жилье во многом способствовала программа льготной ипотеки. Повышение цены уже в основном перекрыло выгоды от низких ставок для населения.

Сергей Гусев