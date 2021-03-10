В Калмыкии экс-начальник колонии и его заместитель осуждены за избиение заключенных и взяточничество

Суд признал виновными бывшего начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия и его заместителя в преступлениях, предусмотренными п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 5 ст. 290 (пособничество во взяточничестве). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.

Суд установил, что в с 27 марта 2017 года по 4 ноября 2017 года заместитель начальника колонии получил от осужденного взятку в сумме 477 тыс. руб. за то, что начальник колонии предоставил для осужденного положительную характеристику для условно-досрочного освобождения. Также 28 мая 2017 года, начальник и заместитель в колонии избили двоих заключенных, нанеся им удары руками и ногами. Суд назначил экс-заместителю начальника колонии 8,5 лет колонии строгого режима и лишил права занимать должности сроком 2,5 года и лишением специального звания капитан внутренней службы. Бывшему начальнику назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности сроком один год и лишением специального звания подполковник внутренней службы. Приговор может быть обжалован.

Наталья Шинкарева