Режим самоизоляции для пожилых в Прикамье отменят через год после введения

Сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отменил одни из последних ограничений. В частности, режим самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет будет действовать только до 1 апреля.

Напомним, 31 марта 2020 года в регионе был введен режим обязательной самоизоляции. Он действовал с четверга 2 апреля до особого распоряжения. Выходить из дома разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, покупки необходимых товаров в ближайшем магазине, выгула домашних животных (на расстоянии не превышающем 100 метров от места проживания), выноса мусора. Также можно ходить на работу при наличии разрешения. Жители региона в общественных местах и транспорте обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. А также использовать средства индивидуальной защиты: перчатки и маски.

Этот режим для пожилых действовал практически целый год.

Помимо этого оперштаб разрешил проведение мероприятий в детских садах и школах. Единственное условие: в отсутствие посторонних лиц, в том числе детей из других групп, классов.

Сохраняется обязательный карантин сроком на 14 суток только для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих в Пермский край для осуществления трудовой деятельности.