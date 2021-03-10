В Челябинске суд рассмотрит дело о махинации при реконструкции аэропорта

Уральская транспортная прокуратура утвердила заключение по уголовному делу экс-директора ООО «РТС-Сервис», обвиняемого в покушении на коммерческий подкуп при поставке оборудования для реконструкции аэропорта Челябинска.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по версии следствия, в октябре 2019 года директор компании при заключении договора поставки оборудования для челябинского аэропорта завысил его стоимость более чем на 2,4 млн руб. для того, чтобы в последующем получить эти деньги «в виде незаконного денежного вознаграждения». Предприниматель не смог довести преступление до конца, так как его выявила транспортная полиция.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп) будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Имущество обвиняемого арестовано.