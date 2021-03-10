В Ярославле в суд направили дело банды черных риэлторов

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей в возрасте от 34 до 55 лет, занимающихся на протяжении 10 лет черным риэлтерством, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области.

Всем им предъявлены обвинения ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилище), п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) и по ч.1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде). В настоящее время, четверо обвиняемых находятся под домашним арестом, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно материалам дела, в период с 2008 года по 2018 год, обвиняемые обманным путем оформляли от имени жителей Ярославской и Костромской областей, а также от имени жителя города Москвы нотариальные доверенности на продажу принадлежащих гражданам квартир. Затем на основании нотариальных доверенностей заключались договоры купли-продажи, после этого приобретенные квартиры перепродавались третьим лицам.

В пресс-службе следственного управления пояснили, что обвиняемые выбирали в качестве жертв, в том числе, одиноких пенсионеров и инвалидов.

«Одного из потерпевших, злоупотреблявшего спиртными напитками, обвиняемые заперли на несколько дней в принадлежащей ему квартире и заставили подписать договор купли-продажи квартиры и передаточный акт. Когда потерпевший оспорил сделку в судебном порядке, один из обвиняемых давал в суде заведомо ложные показания»,— добавили в пресс-службе.

По информации следственного управления, в ряде случаев черные риэлтеры подделывали доверенности на продажу квартир, договоры купли-продажи и передаточные акты.

В пресс-службе рассказали, что данная группа совершила 35 преступлений. В результате их деятельности, ущерб причинен 29 потерпевшим. Общая сумма ущерба составила более 45 млн руб. Также в следственном управлении отметили, что в ходе следствия 14-ти потерпевшим были возвращены их квартиры, а также наложен арест на сумму 15 млн руб.

В пресс-службе прокуратуры Ярославской области уточнили, что в настоящий момент уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сабаева