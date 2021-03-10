Потребление электроэнергии в Татарстане в феврале осталось на прежнем уровне

В Татарстане потребление электроэнергии в энергосистеме региона за февраль 2021 года составило 2,655 млрд кВт/ч, что соответствует показателям того же периода прошлого года. При этом без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года оно выросло на 3,4%. Об этом сообщает Региональное диспетчерское управление энергосистемы.

Потребление электроэнергии с начала 2020 года в Татарстане составило 5,4 млрд кВт/ч, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Без учета 29 февраля показатель вырос на 2,9%.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Татарстана в феврале 2021 года составила 2,3 млрд кВт/ч, что на 3,3% больше, чем годом ранее и на 6,6% больше без учета 29 февраля. Основная доля увеличения выработки зафиксирована на Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-1 и Нижнекамской ГЭС.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в прошлом месяце был зафиксирован 24 февраля в 10:00, когда средняя температура воздуха составила -23,4 °С. Его значение — 4,5 тыс. МВт, что на 6,3 % больше, чем за год до этого. Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана с начала 2021 года составил 583,8 млн кВт/ч, в том числе 288,1 млн кВт/ч по итогам февраля.

"Ъ-Казань"