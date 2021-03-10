Максим Буров из Ярославля стал чемпионом мира по лыжной акробатике

Спортсмен из Ярославля Максим Буров стал чемпионом мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Соревнования проходят в Казахстане на горном курорте «Шымбулак» недалеко от Алма-Аты.

За сборную России выступают семь ярославских фристайлистов. Все они воспитанники спортшколы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова. Кроме Максима Бурова медали чемпионата мира завоевали еще два спортсмена из Ярославля. В лыжной акробатике третье место занял Павел Кротов, пропустив на второе место американского спортсмена Кристофера Лиллиса.

В этой же дисциплине в соревнованиях среди женщин также бронзовую медаль получила представительница Ярославской области Любовь Никитина. Первое и второе место у спортсменок из Австралии и США.

Антон Антонов