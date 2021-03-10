Годовая выручка поставщиков из Татарстана на маркетплейсах достигает 5 млрд рублей

Более 5 тыс. поставщиков из Татарстана в 2020 году реализовали продукцию на маркетплейсах почти на 5 млрд руб. Общее число участников e-сom в Татарстане за год увеличилось в 10 раз. Об этом сегодня сообщил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев, отчитываясь об итогах работы на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

По этим показателям республика лидирует в Поволжском федеральном округе, отметил он. При этом господин Абдулганиев сказал, что такая динамика не позволила Татарстану добиться значительного отрыва от других активных регионов.

Для ускорения вывода татарстанских поставщиков на маркетплейсы 1 марта 2021 года начала работу НКО «Центр электронной торговли», которая станет единой сервисной структурой, добавил региональный бизнес-омбудсмен.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"