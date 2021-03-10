В Ростовской области четверых бывших полицейских будут судить за серию краж и грабеж

Завершено расследование дела в отношении преступной группы из шести жителей Ростовской области, которых правоохранители в зависимости от роли и степени участия подозревают в десяти эпизодах краж (п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), грабеже (п.п. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном обороте товаров и продукции без маркировки (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по региону. Четверо из участников преступного сообщества являлись сотрудниками полиции. Дело передано в суд.

С 2017 по 2019 год в Ростовской области происходили хищения из магазинов и складов, а также было совершено одно ограбление. В феврале правоохранители выявили организованную группу из шести человек, в которой состояли четверо бывших сотрудников полиции, а также двое жителей региона. Как сообщает ведомство, члены группы по ночам проникали в магазины и склады в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Неклиновском районах и похищали товар.

В октябре 2019 года члены группы, зная, как и где хранится контрафактные табачные изделия, ночью разобрали кирпичную стену РАЙПО Матвеево-Курганского района. Контрафакт ранее был изъят сотрудниками полиции. Злоумышленники похитили немаркированные табачные изделия на сумму 1,4 млн руб. После этого они продавали их знакомым предпринимателям. Также в октябре 2019 года участники группы проникли в помещение магазина, предварительно заблокировав сигнализацию. Оттуда они похитили товары и деньги на сумму более 477 тыс. руб. «Спустя несколько дней обвиняемые проникли в административное здание коммерческой организации, где напали на сторожа и похитили из сейфа, вскрыв его при помощи кувалды, денежные средства в размере 800 тыс. руб.»,— говорится в сообщении. Отмечается, что помимо прочего подозреваемые совершили несколько хищений платежных терминалов из помещений магазинов. В купюроприемниках терминалов находились деньги.

Наталья Шинкарева