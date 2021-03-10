Людмила Гаджиева приступила к работе в ДЮЦ «Здоровье»

Бывший замглавы администрации города Людмила Гаджиева приступила к работе на новой должности, сообщили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе мэрии. Сегодня начальник департамента образования Анна Деменева представила коллективу МАУ ДЮЦ «Здоровье» Людмилу Гаджиеву как нового руководителя.

Напомним, бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева в начале года написала заявление об увольнении. В мэрии Перми она курировала образование и спорт. Новым замглавы Перми, курирующим социальные вопросы, стал Алексей Грибанов, ранее вице-спикер Пермской гордумы. Недавно стало известно, что госпожа Гаджиева может возглавить МАУ ДЮЦ «Здоровье», а нынешний руководитель учреждения Александр Богачев останется в ДЮЦ на посту заместителя директора.