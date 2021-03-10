В Пермском крае намерены увеличить ежегодный объем строящегося жилья

Пермскому краю предстоит увеличить годовой объем ввода жилья с 1,07 млн кв. м в 2020 году до 1,63 млн кв. м в 2030 году. За десять лет в регионе должны построить почти 15 млн кв. м жилья. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства.

«По итогам прошлого года показатели плана по объемам жилищного строительства, установленные Пермскому краю в рамках нацпроекта „Жилье“, перевыполнены на 11%,— заявил глава региона.— Мы понимаем, что новые дома нужно строить не только в краевой столице, но и в территориях. Для этого необходимо ускорить работу по наполнению банка земли, а также изменить формат предоставления застройщикам участков. В том числе учитывать мнение жителей при создании комфортной городской среды. Рассчитываем, что эти механизмы поможет наладить градостроительный совет Пермского края, который спустя семь лет возобновил свою работу».

В ближайшие десять лет в регионе запланировано построить 14,9 млн кв. м жилья. 15 территорий края обеспечат 87,2% от всего объема. Например, в Перми за девять лет будет введено 7,77 млн кв. м жилья, в Пермском районе — 2,06 млн кв. м, в Чернушинском городском округе — 397 тыс. кв. м.

По словам губернатора, строительство и ввод нового жилья должны идти совместно с решением масштабных задач по предоставлению жилья детям-сиротам, молодым семьям, расселению ветхого фонда. «До 2025 года нам предстоит расселить более 440 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В новые дома смогут переехать около 27 тыс. жителей края»,— отметил Дмитрий Махонин.

В 2020 году Пермский край стал одним из регионов, где работа строительной отрасли продолжалась даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции: краевой минстрой и Роспотребнадзор разработали порядок работы, предполагающий соблюдение противоэпидемиологических требований.