Суд вновь признал незаконными требования «РЭС» к АО «Завод „Экран“»

Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы АО «РЭС» и АО «Новосибирскэнергосбыт», тем самым поддержав позицию АО «Завод „Экран“» (актив «РАТМ холдинга») в споре с сетевой организацией: не признал факт бездоговорного потребления электроэнергии со стороны компаний промпарка «Экран». В качестве возмещения АО «РЭС» требовало беспрецедентную сумму — 2,2 млрд руб.

По словам начальника юридической службы АО «Завод „Экран“» Андрея Курбатова, есть основания полагать, что ситуация была создана искусственно. В настоящее время АО «Завод „Экран“» подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу на согласованные действия субъектов естественных монополий.

Как пояснил Андрей Курбатов, в январе 2020 года к предприятию перешло право владения электросетевыми объектами (в периметре промпарка «Экран»), ранее не принадлежащими компании. Гарантирующего поставщика — АО «Новосибирскэнергосбыт» — известили об этом еще в декабре 2019 года, чтобы изменить договор энергоснабжения. Тогда же «Экран» обратился в «РЭС» за новым актом разграничения границ балансовой принадлежности, необходимым для внесения корректировок. Акт не удавалось получить три месяца — до конца апреля. В отсутствие документа «Новосибирскэнергосбыт» отказался пересчитывать объемы потребления электроэнергии по новым точкам поставки. Причем гарантирующий поставщик, так как на всех объектах установлены приборы учета и предусмотрена дистанционная передача данных, обладал полной и достоверной информацией о фактическом объеме потребления «Экрана» с 1 января в других границах, однако не предложил оплатить его, а предъявил АО «РЭС» как потери. Специалисты «РЭС», не выезжая на площадку «Экрана», составили акты в отношении АО «Завод „Экран“» и прежнего владельца объектов о бездоговорном (неучтенном) потреблении электроэнергии, рассчитали его стоимость в размере 1 376 938 256 и 836 620 722 руб. соответственно и обратились в суд.

Объем потребления сетевая организация определила, исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного кабеля.

«В результате появились данные не о том, сколько электроэнергии потреблено или могло быть потреблено, а о том, сколько могло быть передано,— комментирует Андрей Курбатов.— Как следствие, предприятиям выставили совокупно 2,2 млрд руб. — это более чем в 30 раз превышает стоимость энергии, фактически полученной „Экраном“ в первом квартале 2020 года».

Как правило, бездоговорным потреблением считается самовольное подключение к сетям. В ходе переговоров сетевой организации неоднократно указывали на незаконность подобной квалификации в отношении «Экрана»: договор энергоснабжения подписан еще в 2009 году, порядок техприсоединения энергопринимающих устройств не нарушался. Защищая свои права, компании подали встречные иски, оспаривающие незаконные акты. Изучив аргументы сторон, суд первой инстанции вынес решение в пользу АО «Завод „Экран“» — оснований игнорировать показания приборов учета у «РЭС» не было:

«В рассматриваемой ситуации в отношении спорных объектов произошла исключительно смена балансодержателя на АО „Новосибирский завод „Экран“ с сохранением предшествующей схемы энергоснабжения и действующей схемы учета электроэнергии, о чем истцу было известно, поскольку именно АО „РЭС“ как сетевая организация осуществляло в спорный период переоформление документов о технологическом присоединении на АО „Новосибирский завод „Экран“ … . При указанных обстоятельствах вывод АО „РЭС“ о бездоговорном потреблении электроэнергии АО „Новосибирский завод „Экран“ является безосновательным».

Ситуацию прокомментировал партнер юридической фирмы VEGAS, руководитель Практики по проектам в энергетике Евгений Родин:

— Безусловно, сумма иска АО «РЭС» выделяется на общем фоне. Я не знаю, чем должно заниматься предприятие, чтобы, потребляя энергию в течение трех месяцев, причинить убытки сетевикам на 2,2 млрд руб.

Вообще, норму о бездоговорном потреблении ввели в законодательство, чтобы пресекать воровство электроэнергии путем незаконного подключения энергопринимающих устройств к сетям. К сожалению, со временем к данной категории стали относить и потребление электроэнергии в период оформления договора энергоснабжения, когда документ отсутствует лишь формально.

Сейчас эта практика ломается, в том числе благодаря изменениям действующего законодательства. И Верховный суд, и арбитражные суды большинства регионов обращают внимание на то, что объемы бездоговорного использования ресурса, предъявляемые потребителям со стороны энергетиков, не поддаются ни экономическому, ни логическому объяснению. И потому к определению объема подходят аккуратно: при наличии приборов учета не применяют расчетный способ, выбранный сетевыми компаниями, ведь он позволяет получить результат, порой в сотни раз превышающий фактическое потребление, — здесь чисто экономический интерес.

Количество судебных споров, предметом которых является бездоговорное потребление, вряд ли сократится, маховик разогнался — у сетевых организаций вошло в привычку подавать такие иски, а вот суммы, необоснованно взыскиваемые с потребителей, будут существенно снижаться.