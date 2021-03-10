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Средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии за январь вырос на 10,8%

В январе 2021 года средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии составил 63,32 тыс. руб. Это на 10,8% больше, чем в январе 2020 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России показатель за год вырос на 6,2% — с 64,2 тыс. руб. до 68,2 тыс. руб.

Наибольший средний размер лимита по кредиткам в январе 2021 года отметили в Москве (98,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (83,9 тыс. руб.), Московской области (81,1 тыс. руб.), Хабаровском крае (81,1 тыс. руб.) и Ханты-Манскийском АО (78,6 тыс. руб.). Самый значительный рост показателя за год зафиксировали в Краснодарском крае (на 16,1%), Белгородской (на 16%) и Тюменской (на 15,8%) областях, Хабаровском крае (на 14,3%) и Татарстане (на 12%). В некоторых регионах средний размер лимита снизился, в том числе в Москве (на 2,9%), Саратовской области (на 2,7%) и Пермском крае (на 0,6%).

«Такой инструмент, как лимиты по кредитным картам, позволяет банкам эффективно управлять кредитным риском. При этом в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. Таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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