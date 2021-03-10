Воронежский «Факел» обыграл лидера ФНЛ «Нижний Новгород»

В рамках 29-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» на выезде обыграл одного из претендентов на повышение в классе «Нижний Новгород», занимающего второе место. Матч состоялся при температуре минус 14°С и из-за вероятности более низких температур был перенесен с вечера на день.

Все голы пришедшие на стадион 867 зрителей увидели в первом тайме. Счет после розыгрыша углового открыл на 8-й минуте нападающий «Факела» Андрей Разборов. Он же сделал голевую передачу на полузащитника Романа Акбашева, который на 31-й минуте удвоил преимущество. Уже в концовке тайма на 45-й минуте гол в раздевалку «Факел» получил от хавбека «Нижнего Новгорода» Мухаммада Султонова.

Благодаря третьей подряд победе после возобновления чемпионата воронежский клуб поднялся на 13-е место. Однако по итогам тура положение в таблице еще может измениться, так как не все матчи завершены. Тем не менее, пока «Факел» прочно закрепился вне зоны вылета: от 17-го места и ниже его отделяет семь очков. Следующий матч воронежцы сыграют дома 14 марта с аутсайдером московским «Чертаново».

Александр Прытков