В Самаре наймут перевозчика для услуг социального такси за 8,1 млн рублей

Центр обеспечения мер социальной поддержки населения ищет подрядчика, готового оказать услуги социального такси отдельным категориям граждан в Самаре. Стартовая цена контракта составляет 8,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе будут рассмотрены 16 марта. Торги пройдут 17 марта. Социальному такси предстоит обслуживать жителей региона с 1 апреля по 30 сентября текущего года.

Его услугами смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также инвалиды первой и второй групп. Кроме того, социальное такси будет рассчитано на детей с ОВЗ до 18 лет и лиц, сопровождающих эти категории граждан во время поездки.

Георгий Портнов