Пензенский суд рассмотрит дело о злоупотреблениях в сфере закупок

В Пензе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного специалиста производственного отдела управления капитального строительства города в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ (злоупотребления в сфере закупок товаров, работ для обеспечения муниципальных нужд). Об этом сообщили в СУ СК.

По данным следствия, в 2017 году управление капитального строительства заключило с одной из компаний контракт на выполнение работ по строительству школы, которые включали в себя затраты на приобретение скалодрома стоимостью более 5,5 млн руб., однако вместо него в учреждение поставили оборудование стоимостью 170 тыс. руб. В августе 2018 года главный специалист производственного отдела управления, курирующий строительство, якобы не осуществил осмотр и приемку поставленного скалодрома, и, несмотря на обращения директора школы, предположительно, не принял каких-либо мер к его замене. Таким образом, управлению был причинен ущерб в более 5,3 млн руб.

В ходе расследования генеральный подрядчик управления возместил разницу в стоимости оборудования. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай