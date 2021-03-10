Спасение ковчега

В конце февраля в региональных СМИ появилась информация о том, что место старейшего в Ярославле частного приюта для бездомных собак «Ковчег» займет новый государственный приют. Директор «Ковчег» пояснила, что именно в тот момент, когда у приюта с мэрией Ярославля закончился срок по договору о найме земли, в Ярославле появился некий инвестор, желающий построить новый приют на месте старого «Ковчега». В региональном департаменте ветеринарии утверждают, что вопрос с землей, которую занимает «Ковчег», решен, и старейший приют останется на месте. Однако в мэрии Ярославля говорят, что вопрос окончательно не решен и по использованию данной территории будут проводиться дальнейшие обсуждения. Ярославские зоозащитники считают, что вопрос беспризорных собак в Ярославской области стоит остро, а возникающие проблемы у «Ковчега» происходят, исключительно из-за удачного расположения земли.

В конце феврале этого года в региональных СМИ и в соцсетях активно обсуждалась информация о том, что на месте старейшего частного приюта для бездомных собак «Ковчег», расположенного в Заволжском районе Ярославля, недалеко от проспекта Машиностроителей, появится другой приют, государственный. Приют «Ковчег» действует в Ярославле уже больше 10 лет. Он создан в августе 2009 года.

Директор благотворительного фонда помощи животным «Зоо Забота» и приюта ограниченного приема «Ковчег» Екатерина Кутузова рассказала “Ъ-Ярославль”, что в феврале ей сообщили о том, что в городе появился инвестор, который готов вложить деньги в строительство государственного приюта для бездомных животных. И этому инвестору предложили для строительства площадку, где находится «Ковчег», у которого закончился договор аренды на землю. Екатерина Кутузова отметила, что, по последней информации, инвестор будет вести строительство на другой площадке. В настоящее время идет оформление документов, для того чтобы «Ковчег» смог дальше арендовать данный участок земли. Однако пока договор аренды не подписан, вопрос нельзя считать закрытым.

«У приюта было разрешение на использование земли, сроки которого закончились, и именно в этот момент в Ярославле нашелся инвестор, который хотел построить на этом месте приют и отдать его области. В региональном департаменте ветеринарии заявили о желании построить на месте приюта "Ковчег" свой, государственный, о чем и сообщили нам. В настоящее время нас заверили, что наш участок и приют остаются, стройки в том месте не будет, но нам надо правильно оформить документы. Этим вопросом мы и занимаемся сейчас»,— пояснила госпожа Кутузова, уточнив, что приют арендует земельный участок у мэрии бесплатно.

В настоящий момент, в приюте содержатся 130 собак. По словам директора, все животные привиты и стерилизованы. Приютом в свободное от работы время, занимаются 15 постоянных волонтеров.

«Государство не помогает нам, мы частный приют и существуем исключительно на пожертвования. Никаких льгот, кроме бесплатной аренды земли, у приюта нет»,— пояснила директор, уточнив, что точную сумму, необходимую на содержание приюта в месяц, сказать не может.

«Про бюджет сказать не могу, но это немалая сумма, одного корма в день уходит четыре мешка, а это 4.5 тыс. руб. в день, плюс бытовые, ветеринарные и коммунальные услуги»,— пояснила госпожа Кутузова.

Заместитель директора департамента ветеринарии Ярославской области Сергей Саблин рассказал “Ъ-Ярославль”, что вопрос передачи земли, на которой, на данный момент размещается «Ковчег» в настоящее время закрыт. По его словам, в Ярославле новый инвестор действительно планирует строительство приюта для бездомных животных, отвечающего всем нормам и требованиям. Новый приют отойдет на баланс государству. Имя инвестора господин Саблин не уточнил, отметив, что в качестве одного из предложенных для нового приюта участков мэрия Ярославля указала землю, на которой располагается «Ковчег».

«Все вопросы уже сняты. Мы приглашали их, интересовались планами на будущее и уже все решили. Землю у “Ковчега” никто не забирает. Инвестор ищет другую землю. Проблему раздули просто так»,— отметил господин Саблин, уточнив, что мэрия также предлагала участки под строительства приюта на улицах Промышленной и Громова.

«Инвестор готов, будет строить хороший приют. Сроки реализации зависят от погодных условий и от того, как скоро инвестор найдет подходящую землю. Капитальных строительств инвестор не планирует»,— уточнил Сергей Саблин.

По словам господина Саблина, в Ярославской области отсутствуют отвечающие всем требованиям приюты, из-за этого в регионе не налажена работа по организации и отлову беспризорных собак. Он пояснил, что в начале прошлого года в силу вступили изменения в закон, регулирующий данный вопрос. Теперь беспризорных собак, отлавливаемых на улицах, необходимо вести в специализированные приюты, а не в пункты временного размещения животных. В специализированных приютах собак пролечивают, делают необходимые прививки, а по истечению установленного времени отвозят именно туда, где производился забор животного.

Согласно установленным требованиям, в приютах должны быть организованы карантинные зоны, специализированные вольеры и все необходимые коммуникации.

Заместитель директора департамента отметил, что все существующие организации в Ярославской области, занимающихся содержанием собак, относятся к благотворительным фондам, в частности, благотворительный фонд «Ковчег». На данный момент в регионе существует около шести крупных благотворительных фондов.

Также, господин Саблин отметил, что работу по отлову собак в некоторых муниципальных образованиях Ярославской области проводит индивидуальный предприниматель из города Мытищи Московской области. В частности, в 2020 году данные работы были проведены в Некрасовском, Мышкинском и Переславском районах. В частности, в Переславском районе контракт был заключен на 675 тыс. руб.

В пресс-службе мэрии Ярославля рассказали “Ъ-Ярославль”, что они планируют в дальнейшем провести обсуждения вопроса по использованию территории, занимаемой благотворительным фондом «Ковчег». Также в мэрии пояснили, что в Ярославле учет бездомных животных не осуществляется, однако на основании поступивших заявок от населения на отлов собак, проводится мониторинг численности бездомных животных.

«В связи с тем, что заявки, поступившие в диспетчерскую МКУ “Агентство по муниципальному заказу ЖКХ” за 2020 год не всегда содержали точное количество животных, а также повторялись адреса заявок, определено примерное количество животных без владельцев, обитающих на территории города Ярославля. Их около 300 голов»,— рассказали в мэрии.

В июне 2020 года сотрудниками департамента ветеринарии совместно со специалистами департамента городского хозяйства и МУП «ГСАХ» было проведено обследование пункта временного содержания животных.

«В ходе обследования выявлено несоответствие порядка по организации деятельности приютов для животных, в связи с чем в дальнейшем договор с МУП “ГСАХ” на отлов и содержание животных без владельцев не может быть заключен»,— уточнили в пресс-службе.

Ярославская зоозащитница Дарья Ермакова считает, что ситуация с беспризорными собаками в Ярославле стоит остро, а инцидент, в который попал «Ковчег», связан, в первую очередь, с удачным месторасположением благотворительного фонда.

«С ситуацией я знакома, как и с самим приютом, его волонтерами и работниками. Конечно, я против того, что происходит, но учитывая, какое хорошее место у приюта, это было ожидаемо»,— пояснила зоозащитница, уточнив, что благотворительному фонду необходим собственный земельный участок во избежание повторения ситуации.

По мнению зоозащитницы, приюты должны оставаться частными, но при этом им необходима государственная поддержка, как на уровне законов, контролирующих работу приютов, так и на материальном уровне. Зоозащитница убеждена, что приюты для животных необходимы.



«Нужны ли приюты? Конечно. Здесь нечего объяснять, проблема бездомных животных стоит очень остро. Но ее, к сожалению, не решить, пока приюты выживают за свой счет, без помощи государства, а люди покупают псевдобританцев через сайты объявлений и считают, что кошечке нужно родить для здоровья. Кроме спасения животных, приют, это еще и привлечение внимания к проблеме. Я не устаю повторять - многие бездомные животные рождаются дома. Приют дает возможность людям увидеть свою безответственность»,— пояснила Дарья Ермакова, отметив, что по сравнению с другими приютами Ярославля, в «Ковчеге» созданы лучшие условия пребывания животных.

Дарья Сабаева