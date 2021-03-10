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Ледовые переправы в ХМАО начнут закрывать в начале апреля

Ледовые переправы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) начнут закрывать в первой декаде апреля при устойчивом повышении температуры, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. На сегодняшний день в регионе действуют 99 ледовых переправ, 56 из них межмуниципального значения. С учетом фактического состояния льда через переправы разрешено движение транспортных средств массой до 30 тонн.

Спасатели напоминают, что выезд на лед вне ледовых переправ сопряжен с риском для жизни. Регулярная проверка толщины льда проходит только в пределах официально оборудованной ледовой переправы. Кроме того, при передвижении по переправам необходимо выполнять требования всех информационных знаков.

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