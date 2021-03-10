Стало известно расписание матчей «Рубина» до конца сезона

Российская Премьер-Лига обнародовала расписание игр до конца текущего сезона. Казанский «Рубин» проведет свой последнюю игру в Казани 16 мая. Соперником будет «Ротор». Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении лиги.

3 апреля «Рубин» сыграет дома с «Сочи», матч стартует в 16:30. Еще через семь дней казанцы будут играть в гостях с «Ростовом» (19:00), а 18 апреля им предстоит выездной матч с «Уралом» (12:00). 25 апреля «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром» (19:00), 2 мая — с «Динамо» (14:00) и 8 мая — в гостях с тульским «Арсеналом» (16:30).

"Ъ-Казань"