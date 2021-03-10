Имамы из Башкирии обвинили главу ДУМ в распространении ваххабизма

Девять имамов-хатыбов, возглавляющих мечети в Абзелиловском районе обвинили главу Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) Айнура Биргалина и «его команду» в распространении в республике идей ваххабизма — радикального течения ислама. Они направили обращение президенту России Владимиру Путину и опубликовали его на сайте одного из авторов — имам-хатыба мечети деревни Таштимерово Абзелиловского района Назира Сабитова, сообщает радио «Эхо Москвы в Уфе».

Авторы обращения утверждают, что после смены в 2019 году руководства ДУМ РБ некие салафит-ваххабитские организации начали «активную пропаганду идеологии ваххабизма, которая не относится к исламской религии, распространяют информационную войну против имамов традиционного ислама», «стремительно увеличивая число последователей». Муфтий Башкирии Айнур Биргалин, по мнению имамов, ведет «открытую политику на ваххабизацию населения, мечетей, мусульманских общин республики». Как отмечают авторы обращения, несогласие с политикой муфтия стало причиной их выхода из состава ДУМ РБ и перехода в ЦДУМ России.

Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин заявил "Ъ-Уфа", что считает обвинения «безосновательными». По его словам, ДУМ РБ «не имеет никакого отношения к ваххабизму». «Устав ДУМ РБ закрепляет, что мы обязаны следовать традиционному исламу, который мы и проповедуем. Мы за мир и спокойствие и будем всегда чтить традиции ислама без всякого инакомыслия и идеологии посторонних религиозных и политических деятелей», — сказал он. Господин Биргалин также отметил, что намерен добиться правовой оценки обращения имамов на предмет нанесения ущерба его репутации.

Дарья Кучеренко