Количество жалоб предпринимателей в Татарстане в пандемию возросло в 10 раз

В 2020 году уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей получил 17724 письменных и устных обращения и жалобы от предпринимателей, что в десять раз больше, чем в 2019 году (1786 обращений), сообщил региональный бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, выступая с отчетом на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

По его данным, в конце марта и начале апреля предприниматели в основном обращались за разъяснением мер господдержки. Затем последовали жалобы на отказы банков в предоставлении беспроцентных кредитов, действия должностных лиц, невозможность получить господдержку из-за ОКВЭД, который не отнесен к наиболее пострадавшим отраслям, на требования обязательной маркировки продукции, на отмену ЕНВД.

Господин Абдулганиев доложил, что аппарату бизнес-омбудсмена удалось более чем в 70% случаев восстановить права предпринимателей. В частности, его юристы представляли интересы предпринимателей в 37 судебных спорах.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"