Дистант отвлек на сторону Спрос на юридические и бухгалтерские услуги на аутсорсинг вырос в Ижевске на 114%

Спрос на деловые и бэк-офисные услуги на аутсорсинге в Ижевске вырос на 114% по сравнению с показателями годом ранее. Об этом говорится в исследовании «Авито услуги». Наиболее востребованными оказались юридические и бухгалтерские услуги. Участники рынка отмечают, что росту интереса поспособствовал период удаленной работы во время пандемии, при этом как правило на аутсорсинг специалистов привлекают небольшие компании.

С отменой карантинных ограничений и повышением деловой активности бизнесмены все чаще передают деловые и бэк-офисные услуги на аутсорсинг, отмечается в исследовании «Авито услуг». По данным сервиса, спрос на них по России в ноябре—феврале вырос на 56% год к году, а в Ижевске — на 114%. Предложений при этом в столице Удмуртии стало больше на 48%.

Больше всего потребность у предпринимателей оказалась в юридических услугах, которые подразумевают проектную работу и четко очерченные задачи: регистрация и ликвидация компаний, представление интересов в суде, защита торговых марок и так далее.

На услуги юристов приходится 41% спроса в разделе деловых услуг, при этом за год их востребованность в Ижевске выросла на 127%, по стране — на 42%.

Специалисты в области юриспруденции также активно переходят в онлайн — предложение соответствующих услуг в Ижевске увеличилось на 37%.

Также рост спроса на 16% отмечается на услуги бухгалтерского учета на аутсорсинге, в России интерес к ним увеличился на 11%. Число объявлений при этом в столице Удмуртии выросло на 25% — для многих специалистов переход на удаленку стал поводом монетизировать свободные пару часов, работая вне штата, отмечают специалисты сервиса.

«Прошедший год заставил многих предпринимателей искать новые направления развития бизнеса: осваивать онлайн-площадки и инструменты продвижения, принимать участие в тендерах, запускать новые направления. Самостоятельно освоиться в новой области, учесть все риски и распределить ресурсы предпринимателям зачастую сложно, поэтому к решению подобных задач они активно привлекали консультантов: за год спрос на подобные услуги увеличился в Ижевске на 190%. При этом по стране предложение выросло на 73%»,— отмечает руководитель маркетинговых проектов «Авито услуг» Иван Чулков.

Руководитель базирующейся в Ижевске федеральной юридической компании «Статум» Александр Балтин подтвердил, что спрос на услуги сопровождение юрлиц растет, однако к ним в основном прибегают малый и средний бизнес. «Держать в штате юриста, которому нужно обеспечить соцпакет, давать отпуск и больничный, для небольших компаний дороже, чем подключить абонентское обслуживание в юридической фирме. Сопровождение, как правило, предполагает работу команды, и в зависимости от потребности к решению вопроса подключается юрист узкого профиля. Поэтому некоторые отказываются от штатного юриста. В определенной степени свою роль сыграл и переход многих на удаленную работу в период пандемии, привлечение юристов на дистанте стало более понятной схемой для бизнеса»,— говорит господин Балтин.

Крупные компании, по его словам, предпочитают держать юриста в штате и периодически привлекать дополнительно специалистов узкого профиля при необходимости.

Представители бухгалтерских компаний не наблюдают особого роста спроса на услуги на аутсорсинг. Директор центра бухгалтерского обслуживания «Интегра» Игорь Толстиков отметил, что в период локдауна действительно какая-то часть работодателей задумалась о переводе бухгалтерии на аутсорсинг, получив опыт взаимодействия в дистанционном режиме. При этом нередко привлекаются частные лица, которые без трудоустройства и официального оформления могут вести бухгалтерию нескольких юрлиц, что влияет на удешевление в целом услуг на рынке. Руководитель компании «Профбухгалтерия» Марина Сафронова отмечает, что предложений на рынке становится все больше, конкуренция очень высокая.

«Часто можно встретить демпинг, клиенты уходят от одной компании к другой. Очень сложно удерживать позиции. В основном интерес к бухгалтерскому обслуживанию на аутсорсинге проявляют молодые компании, индивидуальные предприниматели, которые в самом начале не могут себе позволить держать полноценного бухгалтера. По мере роста они берут в штат специалиста, некоторые принимают первичного специалиста, а главного бухгалтера уже привлекают со стороны»,— рассказала госпожа Сафронова.

Она добавила, что не наблюдает особого роста интереса к аутсорсингу, но бывают сезонные всплески спроса, связанные с периодом подачи отчетности.

Михаил Красильников