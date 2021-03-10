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На Дону бизнесмена заподозрили в предложении посредничества во взяточничестве

В Ростовской области следственное управление возбудило уголовное дело в отношении предпринимателя, которого правоохранители подозревают в предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Оперативники установили, что подозреваемый получил от представителя компании, которая торгует мясной продукцией деньги в размере 35 тыс. руб. Данная сумма якобы предназначалась должностным лицам регионального управления Роспотребнадзора «за смягчение административных мер по результатам проверки» компании. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды дела.

Наталья Шинкарева


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