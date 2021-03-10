Около 400 жителей Екатеринбурга прошли второй этап вакцинации от коронавируса в торговом центре

В Екатеринбурге в торговом центре «Дирижабль» прошел заключительный этап вакцинации от коронавируса, где второй компонент вакцины «Спутник V» получили 397 человек, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отметим, первым компонентом в конце февраля в торговом центре привились 410 человек. «Граждане, которые не явились на повторную вакцинацию в ТГ “Дирижабль”, могут обратиться в поликлинику по месту жительства или в поликлинику №2 городской больницы №24 для завершения вакцинации», — отметили в ДИПе.

Для пришедших на ревакцинацию был развернут мобильный медицинский пункт с тремя рабочими местами для осмотра перед вакцинацией, одновременно две медсестры осуществляли постановку вакцины после осмотра в специально отведенных стерильны зонах и затем посетителям, имеющим при себе прививочный сертификат, ставились соответствующие отметки.

С начала пандемии Свердловской области было зарегистрировано 79 347 случаев заболевания COVID-19, более 72 тыс. пациентов выздоровели, 2 487 человек скончались.