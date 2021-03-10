Организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч рублей

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал ООО «Ангелы А» за нарушение антиковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Поводом для взыскания стал концерт рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев), прошедший в Сочи 8 января 2021 года на сцене развлекательной площадки WOW Arena. По данным санитарного ведомства, во время мероприятия персонал и большинство зрителей длительное время находились в закрытом помещении без масок. При этом, социальная дистанция не соблюдалась.

«Администрацией ООО «Ангелы А» не обеспечен эффективный контроль за соблюдением масочного режима, не обеспечено размещение зрителей в концертном зале с учетом требований социального дистанцирования и не приняты действенные меры по пресечению этих нарушений во время концерта»,- говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уверены, что подобные действия со стороны организаторов могли поспособствовать распространению COVID-19 среди посетителей.

По данным нарушениям 14 января краевое управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, совершенное в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

В итоге, суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора и назначил наказание ООО «Ангелы А» в виде административного штрафа в размере 300 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ангелы А» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Основной вид деятельности – зрелищно-развлекательная. В 2019 году выручка компании составила 2,7 млн руб., чистый убыток – 5,6 млн руб. Владельцами указаны Максим Бобяк и Алексей Васильев.

Организаторов концертов Моргенштерна в Сочи штрафуют уже не впервые. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в сентябре на такую же сумму вынесли штраф в отношении ООО «Церус» после выступления рэпера в ресторане «Виноград». Кроме того, взыскание в 50 тыс. руб. также получил директор компании.

Алексей Белянин