Смену зонирования на стадионе УДС «Молот» обсудят на публичных слушаниях

Сегодня члены пермской комиссии по землепользованию и застройке рассмотрели вопрос о смене территориального зонирования на территории бывшего стадиона УДС «Молот» по ул. Лебедева, 13. Заявитель — ООО СЗ «Молот» (структура ГК «ПМД») — предложил установить на участке по этому адресу зону обслуживания и городского центра Ц-1, а также подзону Ц-1 с высотой зданий до 70 м и коэффициентом плотности застройки в 3,73. Общая площадь земельного участка, находящегося в собственности девелопера ПМД, составляет 5,4 га. На территории бывшего стадиона компания планирует возвести жилье площадью 80 тыс. кв. м, многоуровневую парковку на 400 машино-мест и двухэтажный бассейн с чашей размерами 50 на 25 м. По планам, жилой квартал будет включать разновысотные дома в 7, 9 и 11 этажей, а также два дома по 18 и 21 этажу.

В соответствии с правилами землепользования и застройки площадка сейчас относится к зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3, где не предусмотрена жилая застройка. По генплану бывшее футбольное поле относится к общественно-деловой зоне ТСП-ОД.

После обсуждения застройки стадиона члены комиссии по ПЗЗ решили направить проект на публичные слушания. Решение было принято единогласно.

В настоящее время участок за «Молотом», на ул. Лебедева, 13, используется в том числе под стоянки и автосервисы. Изначально территория принадлежала ПАО «Мотовилихинские заводы», однако в результате перепродаж в 2017 году владельцем площадки стал ПМД. Компания планировала возвести здесь жилье, плавательный бассейн и детский сад, но переговоры с предыдущими властями не задались. В 2020 году стороны возобновили переговоры, рассматривая возможность обмена площадки на другую, но об их завершении ничего не было известно. На минувшей неделе проект застройки бывшего стадиона был рассмотрен и одобрен недавно созданным региональным градсоветом.