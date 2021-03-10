Карантин из-за бешенства введен в Ростовском районе Ярославской области

В сельском поселении Семибратово Ростовского района Ярославской области объявлен двухмесячный карантин из-за бешенства домашних животных, сообщается на официальном сайте администрации района. Заболевание бешенством было выявлено у домашней собаки. Карантин будет действовать до 27 апреля 2021 года.

В сообщении отмечается. что районная ветеринарная служба выявила случай бешенства в селе Макарово, входящего в состав сельского поселения Семибратово. Там обнаружена заболевшая бешенством домашняя собака. В связи с этим приняты меры по предотвращению распространения болезни.

По данным администрации, специалисты обследовали эпизоотический очаг. Ветеринарная служба провела подворный обход в селе Макарово. Также в селе привели вакцинацию домашних животных от бешенства. В дальнейшем планируется проведение вакцинации домашних животных в населенных пунктах, входящих в угрожаемую зону сельского поселения Семибратово.

В ветеринарной службе напомнили, что вакцинация, это самый надежный способ защитить себя и домашних животных от бешенства и других опасных заболеваний.

Антон Антонов