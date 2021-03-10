В Нагайбакском районе заведующую столовой подозревают в присвоении 1,3 млн рублей

В Нагайбакском районе Челябинской области заведующую столовой Фершампенуазской средней школы обвиняют в хищении 1,3 млн руб., собранных на питание с родителей обучающихся, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в период 2017-2020 годов женщина похитила средства, собранные за питание учащихся, в сумме свыше 1,3 млн. руб. По материалам прокурорской проверки против управляющей столовой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата в особо крупном размере»), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ходе расследования на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело передано для рассмотрения в Нагайбакский районный суд.