Главы поселений Киясовского района Удмуртии не разместили информацию в ГИС ЖКХ

Прокуратура привлекла глав сельских поселений Ермолаевское, Лутохинское, Подгорновское, Первомайское Киясовского района Удмуртии к административной ответственности за неразмещение информации в государственной системе ЖКХ (ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ) в виде предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На сайте www.dom.gosuslugi.ru в ГИС ЖКХ администрациями сельских поселений сведения о муниципальных программах по повышению энергетической эффективности, о проводимых в указанной сфере мероприятиях, финансовых затратах и отчетах не размещаются. Бездействие муниципалитетов нарушает основные принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также права потребителей на получение необходимой информации. По итогам рассмотрения представлений прокурора все нарушения ими устранены»,— говорится в сообщении.