Краснинский район Липецкой области возглавил Алексей Телков

Алексей Телков родился в липецком селе Измалково в 1989 году. В 2011-м окончил Орловскую региональную академию государственной службы, в 2016-м – Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, в 2017-м – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Работал экономистом и начальником отдела комплектации и продаж в ЗАО «Липецкстрой». Затем занимал руководящие посты в ООО «Предприятие "Управляющая компания"» и в липецком филиале ФГБУ «Тульская МВЛ», также возглавлял эту компанию. Кроме того, был директором ЗАО СХП «Дружба» и местного филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».