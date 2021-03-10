«Симпатичное и удобное решение для офиса»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте, который стал продолжением инициативы Kartell Loves the Planet.

Kartell представил новый предмет мебели от Антонио Читтерио Re-Chair. Название рассказывает о предмете главное: Re от Recycled, то есть «переработанный», а Chair в комментариях не нуждается — это «стул». Проект стал продолжением инициативы Kartell Loves the Planet, о которой мы уже рассказывали.

Напомню, этот девиз бренда призван отражать его стремление стать более ответственным перед природой и обществом. Еще в начале этой кампании в Kartell напомнили, что хоть они и специализируются, прежде всего, на пластике с момента своего основания в 1949-м, не стоит их записывать в загрязнители планеты. И до начала новых экологических проектов их пластик оказывался не на свалках, а в музейных и частных коллекциях. Мебель Kartell всегда была долговечна, а объекты имели добавленную стоимость.

У нового Re-Chair шансы оказаться в музеях дизайна тоже довольно высоки. Пока же его предлагают использовать в разных пространствах дома. Как говорят в Kartell, он одинаково хорош и для столовой, и для рабочего кабинета, и для детской. Да и жилыми помещениями ограничиваться тоже не стоит. Re-Chair может стать симпатичным и удобным решением для офиса.