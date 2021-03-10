«Женщины предъявляют гораздо больше требований к жилью»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему женщины чаще задумываются о покупке жилья и на что они обращают внимание при выборе квартиры.

Клиентами рынка недвижимости все чаще становятся женщины. Именно они составляют около 65% посетителей офисов продаж новостроек. Сделки в основном планируют с привлечением ипотеки. Большинству из них от 25 до 44 лет. Как правило, они замужем и воспитывают детей. А более половины клиенток имеют высшее образование, треть — ученую степень или даже степень магистра в менеджменте, посчитали эксперты компании «Инград».

При этом женщины предъявляют гораздо больше требований, чем мужчины, как непосредственно к квартире, ее видовым характеристикам и планировке, так и дому в целом и его инфраструктуре. Они обращают пристальное внимание не только на технические параметры новостройки, но и на эстетическую составляющую всего проекта, отмечают аналитики группы «Самолет». Красота важна во всем, в том числе в деталях.

Изучается то, какой будет входная группа и лифтовый холл, какое предусмотрено благоустройство игровых и спортивных площадок, транспортная доступность. И все чаще клиентки теперь интересуются лотами с полной меблировкой в дополнение к отделке. Это экономит силы, средства и время при переезде в новое жилье. Доля таких запросов составляет сегодня 13% против 10% год назад. А частичной меблировкой с уже обустроенными кухнями и ванными комнатами интересуется четверть покупательниц.

Но если в вопросах приобретения квартир более активны женщины, то о покупке дополнительных объектов, к примеру, машиномест чаще задумываются мужчины. 12% потенциальных покупателей-мужчин интересуется местами в подземном паркинге, тогда как среди женщин о них спрашивают лишь 8%.