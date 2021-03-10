Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему в Рио лучше не разговаривать с незнакомцами и что такое Bossa Nova.

Бразилия сегодня. Рио-де-Жанейро. Пожалуй, один из самых удивительных и колоритных городов на планете. Тест, конечно, обязателен и лететь придется через Стамбул, но оно того стоит. Я имею в виду путешествие.

Когда-то я сказал, что под музыку Bossa Nova у вас так ловко вытащат кошелек, что вы и расстроиться толком не успеете. Может и преувеличил слегка, но здешние жулики действительно артисты и виртуозы. Однажды мы с приятелем спустились покурить на площадке перед гостиницей, дело было сразу после долгого перелета из Европы, на выходе из отеля с моим земляком заговорил какой-то пожилой господин в импозантной шляпе. Он что-то спрашивал — искал то ли туалет, то ли бар. Я вышел на улицу, а через пять секунд меня догнал приятель, он был оживлен и улыбчив до тех пор, пока не обнаружил пропажу $50 из нагрудного кармана рубашки. Кармана, кстати, не было тоже. В общем, деньги в Рио нужно убирать подальше, а не утрамбовывать их в полупрозрачные летние одежды. И тогда город покажется вам просто сказкой.

Прогулки вдоль лагуны в центре Рио, маленькие и совсем не туристические ресторанчики в старом районе Санта-Тереза, ленивый день на пляже Ипанема или яркое утро в автомобиле на нескончаемых набережных, когда вы чувствуете дуновение теплого бриза, любуетесь рассветом, хрустальными брызгами прибоя, прыгающими отражениями пальм и блеском шоколадных тел. И да, конечно, Bossa Nova — это музыка шепота, то, чему нельзя научиться, можно только чувствовать — таинство, которое понимаешь только здесь. В общем, это то, что вы сами должны пережить.