Самарская область вошла в число регионов с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения России в 2020 году зафиксирована в Москве, Нижегородской, Саратовской и Самарской областях. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За минувший год численность жителей Москвы сократилась на 41,7 тыс. человек. Нижегородская область уменьшилась на 25,1 тыс. жителей. Население Саратовской области стало на 24,9 тыс. человек меньше, это третий показатель по России. Четвертый результат у Самарской области, где убыль населения составила 24,1 тыс. человек. Это стало худшим результатом в истории региона с 2002 года.

За последние четыре года население Самарской области сократилось на 48,3 тыс. человек – до 3,155 млн жителей.

Андрей Сазонов