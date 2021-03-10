Отчетность из 1С за две минуты

Райффайзенбанк провел интеграцию с сервисом «1С: ФинОтчетность», что позволяет бизнесу автоматически формировать документы для банка. Теперь компании могут подготовить и отправить в банк необходимые отчеты и документы в считаные минуты. Это актуально как для компаний, уже использующих кредитные продукты Райффайзенбанка, так и для тех, кто только планирует стать кредитными клиентами.

Сервис «1С: ФинОтчетность» позволяет быстро направить документы в Райффайзенбанк и «Райффайзен-Лизинг» с запросом на увеличение кредитного лимита, получение новых кредитных продуктов, лизинговых и факторинговых контрактов.

Отчетность — неотъемлемая часть использования любого кредитного продукта для корпоративного бизнеса. Финансовый директор или бухгалтер готовят документы для отправки в банк ежеквартально. Раньше на это могло уходить несколько часов, в зависимости от количества компаний, для которых необходимо подготовить документы с требуемой детализацией под каждый конкретный банк. Сейчас подготовка пакета занимает не более двух минут и не требует сверки со списком. Отчеты можно формировать, просматривать содержание перед отправкой, корректировать, подписывать и направлять в банк буквально в несколько кликов.

Интерфейс отправки документов в сервисе 1С: Фин Отчетность

«Мы рады предоставить клиентам еще один инструмент для быстрого и четкого решения финансовых задач компании,— сказал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка.— Интеграция с “1С: ФинОтчетность” — важный шаг в развитии удобного цифрового банковского обслуживания, в котором бизнесу доступен полный спектр финансовых сервисов».

После формирования в системе «1С: ФинОтчетность» пакет документов подписывается усиленной электронной цифровой подписью и отправляется в банк в зашифрованном виде. Пользователям решения «1С: Бухгалтерия» в версии 3.0.82 и выше сервис «1С: ФинОтчетность» предоставляется бесплатно.

Более подробно о решениях Райффайзенбанка для среднего бизнеса можно узнать на сайте.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.