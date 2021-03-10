Годовая прибыль Adidas упала на 78%

Компания Adidas опубликовала отчетность за последний квартал и весь завершившийся финансовый год, которая отразила глобальную ситуацию с розничной торговлей в условиях пандемии. Чистая прибыль компании упала на 78% и составила €429 млн, продажи сократились на 14% и составили €19,8 млрд. Но, как и у других ритейлеров, у Adidas значительно выросли онлайн-продажи — на 53%, превысив €4 млрд. По словам главы Adidas Каспера Рорстеда, у них «никогда еще не было такого года, как 2020-й».

Относительно положительная ситуация с финансовыми показателями была лишь в четвертом квартале, когда в некоторых регионах возобновилась работа физических магазинов компании. Так, в Северной Америке в последние три месяца финансового года продажи выросли на 2,2%, до €1,4 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 1,4%, до €1,9 млрд. Самым успешным для Adidas с точки зрения продаж регионом в 2020 году стали Россия и страны СНГ. В четвертом квартале продажи там выросли на 21%, достигнув €139 млн, а по итогам года этот регион оказался единственным, где был зафиксирован рост продаж, пусть и незначительный — 0,1%, до €584 млн. Что касается прогнозов на текущий год, Adidas ожидает восстановления продаж во всех регионах, особенно в Китае и Латинской Америке.

Алена Миклашевская