Экс-гендиректора волгоградской сельхозкомпании обвинили в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора фирмы, основным видом деятельности которой является выращивание зерновых культур. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый распорядился по собственному усмотрению закупленным для нужд организации дизельным топливом в количестве более 60 т общей стоимостью свыше 2,3 млн руб. Также он якобы лишил сельскохозяйственную фирму 158 т горючего стоимостью свыше 6 млн руб.

Вину мужчина не признал. Уголовное дело направили в Михайловский районный суд области.

Мария Шахрай