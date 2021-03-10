ООО «Пермская сетевая компания» сообщает о причинах прорыва теплосети в Перми 10.03.2021г.

Пресс-служба ООО «ПСК»

В 13:13 на линии 110 кВ «ТЭЦ-6 – ТЭЦ-9», принадлежащей МРСК «Урала», произошло короткое замыкание, место которого находится в полукилометре от распределительного устройства ТЭЦ-6.

Вследствие исчезновения напряжения остановились насосы на понизительных насосных станциях ООО «Пермская сетевая компания» ПН-1, ПН-2, ПН-15, ПН-17, ПН-21, ПН-838.

В 13:16 начался рост давления в теплосети, что привело к утечке теплоносителя c выходом воды на поверхность. Первопричина происшествия – отключение напряжения. Место порыва и место короткого замыкания находятся в нескольких километрах друг от друга, соответственно дефект на тепловой сети не мог являться причиной короткого замыкания.

В результате остановки работы оборудования произошло повышение давления в теплосетях, что привело к прорыву на участках на улице Шахтерской и проспекте Декабристов в Индустриальном районе Перми.

В настоящее время на месте работают бригады Пермской сетевой компании, ситуация находится под контролем.

Энергетики напоминают жителям о соблюдении безопасности вблизи тепловых сетей. Запрещено приближаться к местам парения и парковать в таких местах машины.