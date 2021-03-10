Соучастника убийства следователя Шишкиной приговорили к девяти с половиной годам колонии

Красногорский суд Подмосковья приговорил к девяти годам и шести месяцам колонии соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной в 2018 году, сообщает Генпрокуратура. На момент совершения убийства обвиняемый был несовершеннолетним, его имя не приводится.

Молодого человека признали виновным в заказном убийстве (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Суд также обязал осужденного выплатить 1 млн руб. за причиненный преступлением моральный вред.

По версии следствия, несовершеннолетний «вступил в организованную преступную группу, созданную с целью совершения убийства» Евгении Шишкиной. Организатор преступной группы «привлек несовершеннолетнего, не поставив его в известность о должностном положении Шишкиной», а молодой человек уже нашел исполнителя убийства — Абдулазиза Абдулазизова.

Евгения Шишкина была застрелена в октябре 2018 года недалеко от дома. Она расследовала схему махинаций киберсообщества, которое похищало средства на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов. После убийства госпожи Шишкиной следствие назвало Ярослава Сумбаева организатором этого преступного сообщества (ОПС). Позднее были арестованы и приговорены к длительным срокам трое членов ОПС. В убийстве следователя обвинили Абдулазиза Абдулазизова, киллер признал вину и получил 14 лет колонии.

О расследовании убийства читайте в материале “Ъ” «Убийцу достали из даркнета».