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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Глава Самары получила представление прокуратуры из-за концессии с «СКС»

Прокуратура Самары выявила нарушения при исполнении концессии, которую мэрия заключила с ООО «Самарские коммунальные системы». Соглашение касается объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Проверкой выявлены факты систематического нарушения концессионером сроков исполнения обязательств по соглашению в части представления отчетности, а также несвоевременного подписания ежегодных документов об итогах реализации концессионного соглашения»,– говорится в сообщении.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений главе Самары Елене Лапушкиной. В «РКС-Самара» сообщили, что все обязательства по концессионному соглашению выполняются «в полном объеме и зачастую с опережением сроков».

Георгий Портнов


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