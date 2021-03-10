«Ираэро» планирует авиарейсы из Белгорода и Курска в Симферополь

Авиакомпания «Ираэро» намерена выполнять прямые рейсы из Белгорода и Курска в Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба крымского аэропорта.

Из Белгорода компания начнет полеты в Симферополь с 29 мая. Они планируются каждую субботу до 2 октября. Время в пути составит 2 часа. «ИрАэро» станет уже третьим перевозчиком, начавшим продажу билетов в Крым из Белгорода: Nordwind планирует рейсы с 26 апреля по 29 октября по понедельникам и пятницам, Smartavia — с 2 июня по 6 октября по средам.

Полеты в Симферополь из Курска «Ираэро» начнет 28 мая. Рейсы будут выполняться каждую пятницу и воскресенье до 3 октября. Время в пути составит 2 часа.

Александр Прытков