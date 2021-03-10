Власти Ростова утвердили план устройства инфраструктуры в Суворовском

Администрация Ростовской области утвердила дорожную карту по строительству объектов инфраструктуры в микрорайоне Суворовском. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, до 2021 года в микрорайоне появится детский сад, который будет находиться в модельном здании. Кроме того, до 2024 года в Суворовском должна быть построено две школы на 1,2 тыс. и 1,6 тыс. мест, три детских сада на 280 и 320 мест. Также дошкольное учреждение на 240 мест будет построено до 2025 года, и школа на 850 мест до 2027 года. Объекты будут профинансированы из городского бюджета и за счет застройщика.

Как следует из дорожной карты, в микрорайоне запланировано размещение подстанции скорой помощи, спортивного манежа. В разделе «Строительство объектов транспорта» значатся реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная — ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная — ул. Вавилова — пр-кт Королева (до 2024 года), строительство Орбитальная магистрали, а также строительство дороги по ул. Вавилова на участке от ул. Сосновая до Северного обхода Ростова-на-Дону. Также до 2022 года запланировано строительство многоуровневой парковки на 300 машиномест.

Наталья Шинкарева