Семье погибшего в ДТП в Ярославле пассажира автобуса выплатят 600 тысяч рублей

В Ярославле автотранспортное предприятие выплатит 600 тыс. руб. семье, погибшего в ДТП в январе 2020 года пассажира автобуса, сообщили в пресс-службе областного суда. Решение о присуждении компенсации семье погибшего вынес Красноперекопский районный суд.

«По данному делу частично удовлетворены исковые требования. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. руб.»,— уточнили в пресс-службе.

Напомним, крупное ДТП с участием двух пассажирских автобусов, произошло 24 января 2020 года на Московском проспекте. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и 16 пострадали.

По данным УМВД России по Ярославской области, оба автобуса марки «Лиаз» двигались по направлению из центра Ярославля. Во время движения один из автобусов произвел столкновение с другим, после чего первый автобус столкнулся с легковым автомобилем, затем выехал на полосу встречного движения и съехал на обочину дороги.

Дарья Сабаева