Okko купил права на эксклюзивные трансляции MMA-турниров Brave Combat Federation

Okko купил права на эксклюзивный показ MMA-турниров ближневосточной Brave Combat Federation, промоушена смешанных единоборств. Источник “Ъ” на рынке заявил, что стоимость этих прав на год может составлять $250–400 тыс.

Согласно договоренностям, онлайн-кинотеатр покажет в 2021 году порядка десяти турниров Brave CF в формате прямых трансляций, первый турнир состоится 11 марта. В сервисе также будут доступны библиотека архивных турниров и редакционный контент.

Генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа связывает сделку с планами Okko по расширению списка спортивных трансляций в сервисе. На данный момент в нем права на трансляции Английской премьер-лиги, MLS, чемпионата и Кубка Профессиональной лиги Аргентины, а также отборочных матчей к чемпионату мира по футболу 2022 года в зоне CONCACAF (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Валерия Лебедева